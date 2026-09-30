"Бій дідусів на рингу стане боєм століття" - Ф’юрі та Джошуа провели першу битву поглядів
Київ • УНН
Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа зустрілися на пресконференції перед боєм 11 грудня в Кардіффі за титул WBC.
Колишні чемпіони світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа провели битву поглядів перед боєм, який має відбутися у грудні, за титул WBC у надважкій вазі, передає УНН.
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Після років очікування Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа нарешті зустрілися для своєї першої очної зустрічі на пресконференції, сповненій посмішок, уїдливих висловлювань та хвастощів.
Спочатку боксери дали пресконференцію, а потім провели битву поглядів. Ф’юрі намагався щось казати до Джошуа, проте британець залишився непохитним.
Пресконференція нагадувала дружню атмосферу. Зокрема, Ф’юрі звернувся до Джошуа: "Не знаю, чи ти любиш випити, але сподіваюся, що після цього бою ми зможемо разом випити по пінті "Ґіннесса". Незалежно від того, хто переможе, програє чи буде нічия. Давай поховаємо сокиру війни й вип’ємо по пиву, як чоловіки. Спочатку поб’ємося, а потім вип’ємо пива. Як тобі така ідея?"
На що Джошуа відповів: "Не знаю, не знаю, чи можу я тобі довіряти".
Після пресконференції Ф’юрі сказав, бій "дідусів на рингу" стане "боєм століття".
"Я не думаю, що це має значення. Двоє дідусів виходять на ринг, який взагалі сенс? Що ми тут взагалі робимо?" - сказав Ф’юрі.
Зазначимо, 11 грудня у Кардіффі на "Principality Stadium" відбудеться бій між Ф’юрі та Джошуа за титул WBC у надважкій вазі.
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