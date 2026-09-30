"Бій дідусів на рингу стане боєм століття" - Ф’юрі та Джошуа провели першу битву поглядів

Українські військові відмінусували на Покровському напрямку 60 окупантів - Генштаб

Стартап-розробник дронів, пов'язаний із синами Трампа, має на меті привезти українські технології до США - ЗМІ

Завтра в Україні запроваджують графіки відключення світла - кого і коли вимикатимуть

В Україні розробили 5 рівнів реагування для шкіл на випадок відключень світла та тепла - як працюватимуть заклади освіти

Через удари рф аварійні відключення запровадили у трьох областях

У справі про медичну недбалість лікарів Odrex не відбулася половина вересневих засідань

росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення опор і мостів - "Флеш"

У Києві запровадили екстрені відключення світла

На Київщині вже завтра очікують перші заморозки на ґрунті, решті областей приготуватися