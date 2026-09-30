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"Бой дедушек на ринге станет боем века" — Фьюри и Джошуа провели первую битву взглядов

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа встретились на пресс-конференции перед боем 11 декабря в Кардиффе за титул WBC.

"Бой дедушек на ринге станет боем века" — Фьюри и Джошуа провели первую битву взглядов
Фото: Reuters

Бывшие чемпионы мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа провели битву взглядов перед поединком, который должен состояться в декабре, за титул WBC в супертяжёлом весе, передаёт УНН

Детали

После многих лет ожидания Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа наконец встретились лицом к лицу на пресс-конференции, наполненной улыбками, колкими высказываниями и хвастовством. 

Сначала боксёры провели пресс-конференцию, а затем устроили битву взглядов. Фьюри пытался что-то говорить Джошуа, однако британец остался невозмутимым. 

Пресс-конференция проходила в дружеской атмосфере. В частности, Фьюри обратился к Джошуа: "Не знаю, любишь ли ты выпить, но надеюсь, что после этого боя мы сможем вместе выпить по пинте "Гиннесса". Независимо от того, кто победит, проиграет или будет ничья. Давай закопаем топор войны и выпьем пива, как мужчины. Сначала подерёмся, а потом выпьем пива. Как тебе такая идея?"

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа провели битву взглядов. Фото: Reuters

На что Джошуа ответил: "Не знаю, не знаю, могу ли я тебе доверять". 

После пресс-конференции Фьюри сказал, что бой "дедушек на ринге" станет "боем века". 

"Я не думаю, что это имеет значение. Два дедушки выходят на ринг, какой вообще смысл? Что мы вообще здесь делаем?" — сказал Фьюри. 

Отметим, 11 декабря в Кардиффе на "Principality Stadium" состоится бой между Фьюри и Джошуа за титул WBC в супертяжёлом весе. 

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Спорт
Тайсон Фьюри