Безвідповідальна ядерна риторика: Шольц та Еодоган засудили звинувачення рф на адресу України щодо "брудної бомби"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з Реджепом Таїпом Ердоганом відкинув звинувачення росією України в підготовці застосування "брудної бомби", назвавши таку риторику безвідповідальною. Про це УНН пише з посиланням на DW.
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Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт повідомив, що канцлер ФРН і президент Туреччини погодилися, що ядерна риторика росії безвідповідальна.
Шольц рішуче відкинув звинувачення росії в тому, що Україна нібито готується застосувати так звану "брудну бомбу".
Крім того, сторони торкнулися у своїй бесіді "зернової угоди". Канцлер ФРН високо оцінив зусилля Туреччини щодо забезпечення подальшого експорту українського зерна в рамках угоди.
Додамо
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати не мають доказів, які вказують на застосування в Україні так званої "брудної бомби", що містить радіоактивний матеріал.
Контекст
росія бездоказово стверджує, що Київ "працює над бомбою" з ядерним матеріалом.
Своєю чергою, це викликало побоювання на Заході і в Україні, що росія може підірвати "брудну бомбу", щоб звинуватити українську сторону і створити привід для військової ескалації, включно із застосуванням тактичної ядерної зброї.
США вже кілька тижнів попереджають кремль, що використання тактичної ядерної зброї у війні проти України матиме руйнівні наслідки для рф.