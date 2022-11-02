Безвідповідальна ядерна риторика: Шольц та Еодоган засудили звинувачення рф на адресу України щодо "брудної бомби"

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Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт повідомив, що канцлер ФРН і президент Туреччини погодилися, що ядерна риторика росії безвідповідальна.

Шольц рішуче відкинув звинувачення росії в тому, що Україна нібито готується застосувати так звану "брудну бомбу".

Крім того, сторони торкнулися у своїй бесіді "зернової угоди". Канцлер ФРН високо оцінив зусилля Туреччини щодо забезпечення подальшого експорту українського зерна в рамках угоди.

Додамо

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати не мають доказів, які вказують на застосування в Україні так званої "брудної бомби", що містить радіоактивний матеріал.

Контекст

росія бездоказово стверджує, що Київ "працює над бомбою" з ядерним матеріалом.

Своєю чергою, це викликало побоювання на Заході і в Україні, що росія може підірвати "брудну бомбу", щоб звинуватити українську сторону і створити привід для військової ескалації, включно із застосуванням тактичної ядерної зброї.

США вже кілька тижнів попереджають кремль, що використання тактичної ядерної зброї у війні проти України матиме руйнівні наслідки для рф.