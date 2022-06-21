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Безробітних українців будуть залучати до громадських робіт - Шмигаль

Безробітних українців будуть залучати до громадських робіт - Шмигаль

Київ • УНН

 • 262077 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Безробітні громадяни України зможуть долучитися до суспільно-корисних робіт, наприклад, розбору завалів чи будівництва захисних споруд, та отримуватимуть за це заробітну плату. Про це повідомляє УНН з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів.

Цитата

“Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи”, — сказав прем'єр.

Деталі

За його словами, що саме потрібно буде робити в конкретному регіоні, буде визначати місцева влада. Також кожна людина, яка була залучена до громадських робіт, отримає мінімальну зарплату.

“Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту”, — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо

У Нацбанку констатують, що війна примусила підприємства скоротити персонал. Як свідчать оперативні опитування НБУ, у березні п’ята частина підприємств припинила свою діяльність, а ще близько половини змушені були утримувати менше персоналу.

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