Безпритульні собаки, яких закликала відстрілювати київська психологиня, шукають дім

Цитата

«Саме цих 3х бородачів псевдо психолог Надія Лобач пропонує отруїти та розстріляти. Так-так, психолог під час війни, коли військові, поліціанти, волонтери та самі херсонці рятують навіть курей та мишей, пропонує вбивати безневинних тварин. А знаєте, що її однодумці вже отруїли у тому місці собак??? Так, безжалісно отруїли.

І знаєте чим це виправдовує, коли підгоріла дупа? Зараз буде смішно) Дитячою психотравмою. І цьому створінню люди несуть гроші за марафони та консультації, доречі від 1000 грн», - йдеться в дописі.

Деталі

Зараз троє собак - два хлопчики та дівчинка - знаходяться у волонтерів і чекають, аби знайти свою родину. Крім цього, рятівники собак просять небайдужих стати куратором для тварини (забезпечити обробкою і харчуванням на деякий час - ред.) або розповсюдити інформацію про допис, щоб тварани змогли знайти безпечний дім якнайшвидше.

Передісторія

Психологиня з Києва Надія Лобач написала повідомлення в чат ЖК, де вона проживає, із закликом відстрювати або отруювати безпритульних собак, які прибиваються до будинку в пошуках їжі.

Цитата

«Шановні чоловіки, в кого є рушниці, вночі відстрілюйте і все. Завжди так робили. Без жіночого трепа. Або їжу з отрутою. І тільки не треба мені писати хрень про гуманність», - написала Лобач в чат будинку.

Після того, як її смс потрапило в мережу і викликало бурю хейту, Лобач закрила свої соціальні мережі і записала сторіз, в якому звинуватила мерію в бездіяльності, а притулки для тварин - в тому, що заклади ніби-то відмовляються забирати до себе цих собак.

Примітка

Деякі члени команди УНН є волонтерами в київському притулку «Бест Френдс» і можемо точно сказати - Надія Лобач не зверталася у притулок з пропозицією забрати собак та не повідомила, що хоче їх отруїти. В іншому разі притулок би врятував тварин від очевидної смерті.

Доповнення

Цікаво, що Надія Лобач позиціонує себе як психологиню, проводить «Марафони, що втілюють мрії». На своєму сайті Лобач пише: «Коли я була маленькою, то дуже любила казки, адже у них добро перемагає зло!» Також Лобач твердить, що навчає людей бути щаслими.