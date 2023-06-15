Безпритульні собаки, яких закликала відстрілювати київська психологиня, шукають дім

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13398 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 43023 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 38845 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44111 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 112978 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179624 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 195619 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143986 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137796 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87884 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
32%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 30560 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 34659 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 38234 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30183 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 24748 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 24817 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 43031 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 195623 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248128 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395319 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила сольно на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 56 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 128 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18972 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23876 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39939 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Безпритульні собаки, яких закликала відстрілювати київська психологиня, шукають дім

Київ • УНН

 • 2331169 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Волонтери розшукали і прихистили безпритульних собак, яких закликала розстрілювати і травити київська психологиня Надія Лобач. Відповідне оголошення волонтери розмістили на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Безпритульні собаки, яких закликала відстрілювати київська психологиня, шукають дім

Цитата

«Саме цих 3х бородачів псевдо психолог Надія Лобач пропонує отруїти та розстріляти. Так-так, психолог під час війни, коли військові, поліціанти, волонтери та самі херсонці рятують навіть курей та мишей, пропонує вбивати безневинних тварин. А знаєте, що її однодумці вже отруїли у тому місці собак??? Так, безжалісно отруїли.

І знаєте чим це виправдовує, коли підгоріла дупа? Зараз буде смішно) Дитячою психотравмою. І цьому створінню люди несуть гроші за марафони та консультації, доречі від 1000 грн», - йдеться в дописі.

Деталі

Зараз троє собак - два хлопчики та дівчинка - знаходяться у волонтерів і чекають, аби знайти свою родину. Крім цього, рятівники собак просять небайдужих стати куратором для тварини (забезпечити обробкою і харчуванням на деякий час - ред.) або розповсюдити інформацію про допис, щоб тварани змогли знайти безпечний дім якнайшвидше.

Передісторія

Психологиня з Києва Надія Лобач написала повідомлення в чат ЖК, де вона проживає, із закликом відстрювати або отруювати безпритульних собак, які прибиваються до будинку в пошуках їжі.

Цитата

«Шановні чоловіки, в кого є рушниці, вночі відстрілюйте і все. Завжди так робили. Без жіночого трепа. Або їжу з отрутою. І тільки не треба мені писати хрень про гуманність», - написала Лобач в чат будинку.

Після того, як її смс потрапило в мережу і викликало бурю хейту, Лобач закрила свої соціальні мережі і записала сторіз, в якому звинуватила мерію в бездіяльності, а притулки для тварин - в тому, що заклади ніби-то відмовляються забирати до себе цих собак.

Примітка

Деякі члени команди УНН є волонтерами в київському притулку «Бест Френдс» і можемо точно сказати - Надія Лобач не зверталася у притулок з пропозицією забрати собак та не повідомила, що хоче їх отруїти. В іншому разі притулок би врятував тварин від очевидної смерті.

Доповнення

Цікаво, що Надія Лобач позиціонує себе як психологиню, проводить «Марафони, що втілюють мрії». На своєму сайті Лобач пише: «Коли я була маленькою, то дуже любила казки, адже у них добро перемагає зло!» Також Лобач твердить, що навчає людей бути щаслими.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31