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Бездомные собаки, которых призвала отстреливать киевский психолог, ищут дом

Киев • УНН

 • 2331167 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Волонтеры разыскали и приютили бездомных собак, которых призвала расстреливать и травить киевский психолог Надежда Лобач. Соответствующее объявление волонтеры разместили на своей странице в Instagram, передает УНН.

Бездомные собаки, которых призвала отстреливать киевский психолог, ищут дом

Цитата

«Именно этих 3х бородачей псевдо психолог Надежда Лобач предлагает отравить и расстрелять. Да-да, психолог во время войны, когда военные, полицейские, волонтеры и сами херсонцы спасают даже кур и мышей, предлагает убивать невинных животных. А знаете, что ее единомышленники уже отравили в том месте собак??? Да, безжалостно отравили.

И знаете чем это оправдывает, когда подгорела задница? Сейчас будет смешно) Детской психотравмой. И этому созданию люди несут деньги за марафоны и консультации, кстати от 1000 грн», - говорится в посте.

Детали

Сейчас трое собак - два мальчика и девочка - находятся у волонтеров и ждут, чтобы найти свою семью. Кроме этого, спасатели собак просят неравнодушных стать куратором для животного (обеспечить обработкой и питанием на некоторое время - ред.) или распространить информацию о сообщении, чтобы животные смогли найти безопасный дом как можно быстрее.

Предыстория

Психолог из Киева Надежда Лобач написала сообщение в чат ЖК, где она проживает, с призывом отстреливать или отравлять бездомных собак, которые прибиваются к дому в поисках пищи.

Цитата

«Уважаемые мужчины, у кого есть ружья, ночью отстреливайте и все. Всегда так делали. Без женского трепа. Или еду с ядом. И только не надо мне писать хрень про гуманность», - написала Лобач в чат дома.

После того, как ее смс попало в сеть и вызвало бурю хейта, Лобач закрыла свои социальные сети и записала сториз, в котором обвинила мэрию в бездействии, а приюты для животных - в том, что заведения якобы отказываются забирать к себе этих собак.

Примечание

Некоторые члены команды УНН являются волонтерами в киевском приюте «Бест Френдс» и можем точно сказать - Надежда Лобач не обращалась в приют с предложением забрать собак и не сообщила, что хочет их отравить. В противном случае приют бы спас животных от очевидной смерти.

Дополнение

Интересно, что Надежда Лобач позиционирует себя как психолог, проводит «Марафоны, воплощающие мечты». На своем сайте Лобач пишет: «Когда я была маленькой, то очень любила сказки, ведь в них добро побеждает зло!» Также Лобач утверждает, что учит людей быть счастливыми.

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