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Без згоди Росії ввести миротворчу місію на Донбас неможливо – Волкер

Без згоди Росії ввести миротворчу місію на Донбас неможливо – Волкер

Київ • УНН

 • 10888 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Без згоди Росії ввести миротворчу місіїю ООН на Донбас неможливо. Про це в ефірі каналу "112 Україна" повідомив спецпредставник США по України Курт Волкер, передає УНН.

"Ні. Ми можемо надіслати місію, коли Росія погодиться з тим, саме тому ми ведемо з ними переговори, щоб досягнути домовленостей. Без згоди Росії це неможливо", - заявив Волкер.

За словами Волкера, зараз Росія підтримує лише позицію того, що необхідно ввести сили захисту для представників ОБСЄ, а не повноцінну миротворчу місію.

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"Росія застрягла в своїй позиції – вони підтримують лише відправлення сил захисту місії ОБСЄ. Це не створює умов для подальшого виконання мінських угод. Те, що нам потрібно - справжні миротворчі сили, вони мають забезпечити безпеку і створити наступні кроки до виконання мінських угод", - відзначив він.

Раніше Президент України Петро Порошенко наголошує, що на Сході України не заморожений конфлікт, як дехто намагається це зобразити, а справжня війна через агресію Росії проти України, від якої й далі гинуть українські військові та цивільні громадяни. Для встановлення миру Україні необхідні миротворці ООН, які допоможуть вивести російські війська.

Українські Національні Новини

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