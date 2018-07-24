Без согласия России ввести миротворческую миссию на Донбасс невозможно - Волкер

"Нет. Мы можем прислать миссию, когда Россия согласится с этим, именно поэтому мы ведем с ними переговоры, чтобы достичь договоренностей. Без согласия России это невозможно", - заявил Волкер.

По словам Волкера, сейчас Россия поддерживает только позицию того, что необходимо ввести силы защиты представителей ОБСЕ, а не полноценную миротворческую миссию.

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"Россия застряла в своей позиции - они поддерживают только отправления сил защиты миссии ОБСЕ. Это не создает условий для дальнейшего выполнения минских соглашений. То, что нам нужно - настоящие миротворческие силы, они должны обеспечить безопасность и создать следующие шаги для выполнения минских соглашений", - отметил он.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что на Востоке Украины не замороженный конфликт, как некоторые пытаются это изобразить, а настоящая война из-за агрессии России против Украины, от которой продолжают погибать украинские военные и гражданские. Для установления мира Украине необходимы миротворцы ООН, которые помогут вывести российские войска.