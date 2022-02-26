Без участі Росії: Укрзалізниця повністю розірвала взаємодію з РЖД і розвиватиме "Шовковий шлях"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Укрзалізниця припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці". Про це повідомили в пресслужбі українського перевізника, повідомляє УНН.
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"Ми пропонували залізничникам Російської Федерації мир та зупинити війну, але вони продовжували підвозити танки та іншу бойову техніку до України та її кордонів.
Залізничні переходи між країнами, які забезпечували раніше перевезення тисячі вантажів та приносили економікам обох країн мільйони доларів, зруйновані. Також припинено диспетчерський зв’язок з РФ. Запит РЖД на відновлення зв’язку з АТ "Укрзалізниця" нічого не мало спільного з гуманітарною місією, це була нікчемна спроба відновити постачання воєнної техніки. Відповідь від нашого диспетчера вони отримали - це позиція всієї компанії", - повідомили в Укрзалізниці.
Також компанія монополіст поділилася планами на майбутнє.
"Укрзалізниця повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати "Шовковий шлях" в обхід Росії. Компанія готова стати повноцінним учасником логістичного ланцюга Європейського Союзу.
Також Укрзалізниця продовжить розвивати перевезення з країнами Азії, зокрема Китаєм та забезпечить якісну та швидку логістику між Азією та ЄС, але вже без участі Росії", - йдеться у заяві УЗ.