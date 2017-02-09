Без цільової державної програми підтримки залишилися 160 тис. онкохворих українців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Протягом десяти попередніх років в країні діяла програма "Онкологія", в рамках якої проводили профілактику, діагностику, а також підтримували лікування онкохворих. Нині дія програми скінчилася, а новой прийнято так і не було, передає УНН.
За словами голови ГО "Центр допомоги онкопацієнтам" Етері Жданової, за відсутності комплексної програми допомоги онкохворим пацієнти залишаються без підтримки і гарантованого державою фінансування на закупівлю ліків.
"160 тис. захворівши (онкохворобами - ред.) на рік, які проходять лікування, які будуть проходити лікування і мають реабілітуватися після лікування. І для цього потрібна комплексна програма допомоги цим людям, яка водночас допомагатиме людям отримувати ліки за державні кошти. Мене звісно лякає ситуація, коли цих ліків немає у аптеках..." - зазначила вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У клініці Спіженко до Дня боротьби з раком пропонують безкоштовну консультацію мамолога
Водночас, за даними директора Національного інституту раку Олени Колесник, хоч цільова держпрограма "Онкологія" вже закінчилася, проте фінансування онкохворих не припинилося.
"Програма закінчилась, але не закінчилось фінансування. 100 млн на забезпечення ліками тільки. Тому не можна сказати що взагалі припинили фінансування. Фінансування є, але безумовно його не достатньо для того, щоб забезпечити всіх пацієнтів. Але препарати першої лінії або ж препарати для того, щоб зробити старт хіміотерапії – вони є. Ми, наприклад, можемо забезпечити на 2-3 цикли хіміотерапії", - повідомила вона.
Нагадаємо, в Україні щорічно реєструється близько 170 тисяч нових випадків онкозахворювань, і 85 тисяч пацієнтів від них помирають.
Національний Канцер-реєстр раку свідчить про те, що у 2015 році смертність хворих до 1 року з моменту встановлення діагнозу “злоякісне новоутворення” (рак — ред.) становила 31,3%. Тобто третина пацієнтів, в яких діагностовано онкологічну хворобу — помирають.
Водночас, за словами нардепа О.Мусія, тільки 30% дорослих онкохворих в Україні отримують лікування за державні кошти.