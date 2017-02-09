Без целевой государственной программы поддержки остались 160 тыс. онкобольных украинцев

По словам главы ОО "Центр помощи онкопациентам" Этери Ждановой, при отсутствии комплексной программы помощи онкобольным пациенты остаются без поддержки и гарантированного государством финансирования на закупку лекарств.

"160 тыс. заболевших (онкозаболеваниями - ред.) в год, которые проходят лечение, которые будут проходить лечение и должны реабилитироваться после лечения. И для этого нужна комплексная программа помощи этим людям, которая одновременно будет помогать людям получать лекарства за государственные средства. Меня конечно пугает ситуация, когда этих лекарств нет в аптеках...", - отметила она.

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В то же время, по данным директора Национального института рака Елены Колесник, хотя целевая госпрограмма "Онкология" уже закончилась, однако финансирование онкобольных не прекратилось.

"Программа закончилась, но не закончилось финансирование. 100 млн на обеспечение лекарствами только. Поэтому нельзя сказать, что вообще прекратили финансирование. Финансирование есть, но безусловно его недостаточно для того, чтобы обеспечить всех пациентов. Но препараты первой линии или препараты для того, чтобы сделать старт химиотерапии - они есть. Мы, например, можем обеспечить на 2-3 цикла химиотерапии", - сообщила она.

Напомним, в Украине ежегодно регистрируется около 170 000 новых случаев онкозаболеваний, и 85 000 пациентов от них умирают.

Национальный канцер-регистр рака свидетельствует о том, что в 2015 году смертность больных до 1 года с момента установления диагноза "злокачественное новообразование" (рак - ред.) составляла 31,3%. То есть треть пациентов, у которых диагностирована онкологическую болезнь - умирают.

В то же время, по словам нардепа О.Мусия, только 30% взрослых онкобольных в Украине получают лечение за государственные средства.