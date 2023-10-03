Без світла через обстріли рф частково залишились 7 областей - Міненерго

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Через бойові дії без електроенергії опинились жителі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Електрики власного виробництва достатньо для потреб споживачів. Про це повідомили в Міненерго у вівторок, пише УНН.

Цитата

«Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Учора застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 310 МВт», - йдеться у повідомленні.

Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

Ситуація у прифронтових областях

Внаслідок бойових дій у Запорізькій області знеструмлено 5 населених пунктів. Також через обстріли залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ситуація в регіонах

Внаслідок технологічних порушень залишаються знеструмленими на Київщині 5 населених пунктів, на Дніпропетровщині – 7 населених пунктів. Ведуться відновлювальні роботи, вказали в Міненерго.

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

У Херсоні після повені залишаються знеструмленими понад 2 тисячі споживачів.

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 15,82 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, зазначили у відомстві.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу відсутній. Експорт до Словаччини та Молдови склав 4 561,00 МВт*год.

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