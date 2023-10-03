Без света из-за обстрелов рф частично остались 7 областей - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Из-за боевых действий без электроэнергии оказались жители Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Электричества собственного производства достаточно для нужд потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Цитата
«Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Вчера применялись ограничения производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии общей мощностью 310 МВт», - говорится в сообщении.
Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на об’объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной.
Ситуация в прифронтовых областях
В результате боевых действий в Запорожской области обесточены 5 населенных пунктов. Также из-за обстрелов остается без света часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Ситуация в регионах
Вследствие технологических нарушений остаются обесточенными на Киевщине 5 населенных пунктов, на Днепропетровщине – 7 населенных пунктов. Ведутся восстановительные работы, указали в Минэнерго.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
В Херсоне после наводнения остаются обесточенными более 2 тысяч потребителей.
Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,82 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, отметили в ведомстве.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки отсутствует. Экспорт в Словакию и Молдову составил 4 561,00 МВт*ч.