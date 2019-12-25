Без Роналду: один із діючих футболістів увійшов до збірної всіх часів

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Іспанське видання "AS" склало символічну збірну найкращих футболістів всіх часів і народів, інформує УНН.

За версією видання, в воротах розташувався колишній гравець СРСР та єдиний володар “Золотого м’яча” серед воротарів — Лев Яшин. Захист склали: бразилець Кафу, англієць Боббі Мур, німець Франц Беккенбауер, італієць Паоло Мальдіні.

До середньої ланки поля увійшли: Йохан Кройф (Нідерланди), Зінедін Зідан (Франція), Дієго Марадона (Аргентина), Альфредо ді Стефано (Аргентина/Колумбія/Іспанія).

Серед нападників представлений трикратний переможець чемпіонатів світу бразилець Пеле та єдиний серед діючих футболістів — Ліонель Мессі.

Примітно, що багаторічному лідеру збірної Португалії, “Манчестер Юнайтед”, “Реалу”, а нині “Ювентуса” Кріштіану Роналду, місця в даній збірній не знайшлося.

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