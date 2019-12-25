Без Роналду: один из действующих футболистов вошел в сборную всех времен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Испанское издание "AS" составило символическую сборную лучших футболистов всех времен и народов, информирует УНН.
По версии издания, в воротах расположился бывший игрок СССР и единственный обладатель "Золотого мяча" среди вратарей - Лев Яшин. Защиту составили: бразилец Кафу, англичанин Бобби Мур, немец Франц Беккенбауэр, итальянец Паоло Мальдини.
В среднее звено поля вошли: Йохан Кройф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Альфредо ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания).
Среди нападавших представлен трехкратный победитель чемпионатов мира бразилец Пеле и единственный среди действующих футболистов - Лионель Месси.
Примечательно, что многолетнему лидеру сборной Португалии, "Манчестер Юнайтед", "Реала", а ныне "Ювентуса" Криштиану Роналду, места в данной сборной не нашлось.