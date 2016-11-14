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Без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку

Без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку

Київ • УНН

 • 14349 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Рішення уряду про ПАТ “Магістральні газопроводи України” відповідає вимогам Третього енергопакету та зобов’язанням, які взяла на себе Україна в рамках виконання цього документу. Про це у коментарі УНН заявив перший заступник голови парламентського комітету з паливо-енергетичного комплексу Олександр Домбровський.

“Ми повинні чітко усвідомлювати, що з 2010 року Україна стала членом Єворопейського енергетичного співтовариства, одночасно учасником якого є Європейський Союз, де чітко прописані моделі роботи енергетичних ринків в країнах ЄС, так званий Третій енергетичний пакет. І ми на себе тим самим взяли зобов’язання відповідати вимогам цього пакету. Однією із ключових вимог Третього енергетичного пакету ЄС є так званий андбандлінг — розділення транспорту і розділення продажу енергетичних ресурсів. І те, що в Україні такий державний монстр? як Нафтогаз, вертикально-інтегрована структура, якщо її не міняти, то ніколи у нас прозорого, цивілізованого європейського ринку ні з газу, ні з нафти не буде. Тому, з моєї точки зору, рішення про розділення "Нафтогазу" та утворення нового ПАТ є абсолютно правильним, яке відповідає європейським нормам і нашим зобов’язанням”, — наголосив він.

Також, на думку О.Домбровського, створення чіткого, прозорого, європейського ринку нафти та газу в Україні можливе лише за умови реформування НАК "Нафтогаз".

"На першому етапі "Нафтогаз" залишається компанією, яка торгує, дуже важливою для країни і яка контролює "Укргазвидобування". Тому що нам потрібно збільшувати власний видобуток природного газу. А "Укртрансгаз" має створювати відповідні ринкові умови і правила гри для всіх учасників газового ринку — і тих, які імпортують природний газ з країн ЄС в Україні, чи тих, які торгують природним газом всередині нашої країни. Тому це абсолютно правильне рішення, але це тільки перший крок із тих, які нам буде потрібно зробити по реформуванню "Нафтогазу"", — повідомив він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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