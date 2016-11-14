Без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка

"Мы должны четко осознавать, что с 2010 года Украина стала членом Европейского энергетического сообщества, одновременно участником которого является Европейский Союз, где четко прописаны модели работы энергетических рынков в странах ЕС, так называемый Третий энергетический пакет. И мы на себя тем самым взяли обязательство соответствовать требованиям этого пакета. Одним из ключевых требований Третьего энергетического пакета ЕС является так называемый андбандлинг - разделение транспортировки и разделение продажи энергетических ресурсов. И то, что в Украине есть такой государственный монстр, как Нафтогаз, вертикально-интегрированная структура, если ее не менять, то никогда у нас прозрачного, цивилизованного европейского рынка ни по газу, ни по нефти не будет. Поэтому, с моей точки зрения, решение о разделении "Нафтогаза" и образовании нового ПАО является абсолютно правильным, соответствующим европейским нормам и нашим обязательствам", - подчеркнул он.

Также, по мнению А.Домбровского, создание четкого, прозрачного, европейского рынка нефти и газа в Украине возможно только при условии реформирования НАК "Нафтогаз".

"На первом этапе "Нафтогаз" остается компанией, которая торгует, очень важной для страны и контролирующей "Укргаздобычу". Потому что нам нужно увеличивать собственную добычу природного газа. А "Укртрансгаз" должен создавать соответствующие рыночные условия и правила игры для всех участников газового рынка - и тех, которые импортируют газ из стран ЕС в Украину, или тех, которые торгуют газом внутри нашей страны. Поэтому это абсолютно правильное решение, но это только первый шаг из тех, которые нам нужно сделать по реформированию "Нафтогаза", - сообщил он.