Без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка

ukru
15 марта, 19:03 • 109304 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149955 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127250 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120518 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106984 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102515 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97271 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127212 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128815 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127464 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 47650 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 43410 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 66036 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 51435 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 31169 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 127212 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 127047 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 263818 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 293073 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 229324 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106521 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128815 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112571 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129771 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131731 просмотра
Актуальное
Без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка

Без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка

Киев • УНН

 • 14349 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Решение правительства о ПАО "Магистральные газопроводы Украины" соответствует требованиям Третьего энергопакета и обязательствам, которые взяла на себя Украина в рамках выполнения этого документа. Об этом в комментарии УНН заявил первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский.

"Мы должны четко осознавать, что с 2010 года Украина стала членом Европейского энергетического сообщества, одновременно участником которого является Европейский Союз, где четко прописаны модели работы энергетических рынков в странах ЕС, так называемый Третий энергетический пакет. И мы на себя тем самым взяли обязательство соответствовать требованиям этого пакета. Одним из ключевых требований Третьего энергетического пакета ЕС является так называемый андбандлинг - разделение транспортировки и разделение продажи энергетических ресурсов. И то, что в Украине есть такой государственный монстр, как Нафтогаз, вертикально-интегрированная структура, если ее не менять, то никогда у нас прозрачного, цивилизованного европейского рынка ни по газу, ни по нефти не будет. Поэтому, с моей точки зрения, решение о разделении "Нафтогаза" и образовании нового ПАО является абсолютно правильным, соответствующим европейским нормам и нашим обязательствам", - подчеркнул он.

Также, по мнению А.Домбровского, создание четкого, прозрачного, европейского рынка нефти и газа в Украине возможно только при условии реформирования НАК "Нафтогаз".

"На первом этапе "Нафтогаз" остается компанией, которая торгует, очень важной для страны и контролирующей "Укргаздобычу". Потому что нам нужно увеличивать собственную добычу природного газа. А "Укртрансгаз" должен создавать соответствующие рыночные условия и правила игры для всех участников газового рынка - и тех, которые импортируют газ из стран ЕС в Украину, или тех, которые торгуют газом внутри нашей страны. Поэтому это абсолютно правильное решение, но это только первый шаг из тех, которые нам нужно сделать по реформированию "Нафтогаза", - сообщил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы