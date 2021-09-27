Берлінці виступили за експропріацію квартир у великих житлових концернів

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Таким чином, ініціатори референдуму закличуть сенат Берліна "ініціювати заходи", необхідні для цієї процедури, а також розробити профільний закон. Передача під управління на суспільно-правових засадах може торкнутися 240 тисяч житлових приміщень, що складає близько 15 відсотків ринку знімних квартир в Берліні. Організатори плебісциту сподіваються тим самим зупинити підвищення квартплати в столиці.

Ініціатори референдуму пропонують житловим концернам облігації

За оцінкою влади Берліна, ця процедура обійдеться в суму від 29 до 36 млрд євро. У той же час ініціатори плебісциту впевнені, що витрати не перевищать 13,7 мільярда. Вони пропонують в якості компенсації житловим концернам не грошові кошти, а облігації, які будуть погашатися протягом 40 років за рахунок доходів від оренди.

Підсумки голосування не є юридично зобов'язуючими для влади, оскільки вони не були прив'язані до конкретного законопроекту. Позиція сенату Берліна залежить від його нового політичного складу. Соціал-демократична партія Німеччини, Християнсько-демократичний союз, Вільна демократична партія і правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" виступають проти можливої ​​експропріації, Ліва партія підтримує цю процедуру, а партія "Союз-90" / "зелені" вважає подібний крок "останнім засобом".

Нагадаємо

12 вересня у Берліні пройшла демонстрація за доступну оренду житла.