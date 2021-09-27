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Берлінці виступили за експропріацію квартир у великих житлових концернів

Берлінці виступили за експропріацію квартир у великих житлових концернів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Жителі Берліна в ході референдуму підтримали передачу під управління на суспільно-правових засадах квартир, що перебувають у власності великих житлових концернів в столиці ФРН. Такі дані влади привели в ніч на понеділок, 27 вересня, після обробки близько 90 відсотків голосів. За експропріацію висловилися 56,5 відсотка учасників плебісциту, трохи більше третини (38,8 відсотка) виступили проти, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Таким чином, ініціатори референдуму закличуть сенат Берліна "ініціювати заходи", необхідні для цієї процедури, а також розробити профільний закон. Передача під управління на суспільно-правових засадах може торкнутися 240 тисяч житлових приміщень, що складає близько 15 відсотків ринку знімних квартир в Берліні. Організатори плебісциту сподіваються тим самим зупинити підвищення квартплати в столиці.

Ініціатори референдуму пропонують житловим концернам облігації

За оцінкою влади Берліна, ця процедура обійдеться в суму від 29 до 36 млрд євро. У той же час ініціатори плебісциту впевнені, що витрати не перевищать 13,7 мільярда. Вони пропонують в якості компенсації житловим концернам не грошові кошти, а облігації, які будуть погашатися протягом 40 років за рахунок доходів від оренди.

Підсумки голосування не є юридично зобов'язуючими для влади, оскільки вони не були прив'язані до конкретного законопроекту. Позиція сенату Берліна залежить від його нового політичного складу. Соціал-демократична партія Німеччини, Християнсько-демократичний союз, Вільна демократична партія і правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" виступають проти можливої ​​експропріації, Ліва партія підтримує цю процедуру, а партія "Союз-90" / "зелені" вважає подібний крок "останнім засобом".

Нагадаємо

12 вересня у Берліні пройшла демонстрація за доступну оренду житла.

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