У Берліні пройшла демонстрація за доступну оренду житла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Тисячі жителів Берліна в суботу, 11 вересня, взяли участь в демонстрації проти надмірно високої орендної плати за житло. Координували акцію, яка пройшла під гаслом "Житло для всіх", об'єднання "Берлінський союз квартиронаймачів" (Berliner Mieterbund) і "Берлінський союз проти витіснення і божевільних квартплати" (Berliner Bund gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn), передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
За даними організаторів, в заході взяли участь близько 20 тис. чоловік і ряд організацій з усього регіону, в тому числі “Німецький союз квартиронаймачів” (Deutscher Mieterbund) і Німецький паритетний благодійний союз (Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband — Gesamtverband e. v.).
Учасники акції зібралися на площі Александерплатц і рушили в західну частину міста, де і відбувся заключний мітинг. Крім іншого, присутні вимагали “радикальної зміни політичного курсу в області оренди житла” і закликали політичні партії вжити комплексних заходів для захисту інтересів квартиронаймачів.
Вимога заморозити рівень квартплати
Протестувальники закликали ввести по всій Німеччині заборону на підвищення квартплати, обмежити розмір квартплати в Берліні, а також передати управління здачею квартир, що належать великим житловим концернам, суспільно-правовими об’єднанням.
Контекст
26 вересня в Німеччині пройдуть вибори в бундестаг. Жителі Берліна в цей день зможуть також визначити новий склад земельного законодавчого органу — Палати депутатів — і взяти участь в народному голосуванні з питання про передачу під управління на суспільно-правових засадах 240 тисяч квартир, що знаходяться зараз у власності великих житлових концернів в столиці ФРН, перш всього — у власності акціонерного товариства Deutsche Wohnen AG.