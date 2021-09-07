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Ангела Меркель виступила з останньою промовою перед Бундестагом на посаді канцлера

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок виступила на пленарному засіданні Бундестагу — останньому перед парламентськими виборами 26 вересня, пише УНН.

Промова Меркель протривала 14 хвилин. Канцлерка говорила про боротьбу зі зміною клімату, про розвиток “зеленої” енергетики, про протидію тероризму і кіберзлочинності. Глава уряду скористалася можливістю в черговий раз закликати громадян пройти курс вакцинації від коронавірусу. В кінці виступу вона підняла тему внутрішньої політики, чим викликала невдоволення опозиції.

Деталі

Меркель підтримала кандидата від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) Арміна Лашета, через що була змушена відповідати на несхвальні вигуки депутатів. “Ні в якому разі не все одно, хто буде в наступному уряді. Або це буде уряд з соціал-демократами і „зеленими“, який бере до уваги підтримку лівих або як мінімум не виключає такий розвиток подій”, — сказала канцлерка. Після того, як її перебили несхвальними вигуками з боку, де розташовується фракція Лівої партії, Меркель відповіла: “Я просто говорю правду”.

“Або в уряді може бути ХДС/ХСС з Арміном Лашетом, який на помірних і центристських позиціях поведе нас в майбутнє”, — продовжувала канцлерка, повернувшись до виступу. Після цього її перебили вдруге, на що вона відповіла більш емоційно: “Я вже 30 років є депутатом Бундестагу і не знаю, де ще обговорювати таке, як не тут — у серці нашої демократії”.

Контекст

Одна з можливих майбутніх урядових коаліцій — соціал-демократи (СДПН), “зелені” і ліві. Меркель вже говорила, що особисто вона була б однозначно проти участі лівих. Вона критикує інші партії за те, що вони, на її думку, відкрито цього не говорять. В цілому і СДПН, і “зелені” говорили, що ряд вимог лівих для них неприйнятні. У їх числі — вихід з НАТО і негайне припинення участі у всіх військових операціях.

Лашет є прем’єр-міністром землі Північний Рейн — Вестфалія — найбільшій за населенням. В середині липня там сталася сильний повінь, з тих пір рейтинги Лашета, а також політичного блоку ХДС/ХСС. Згідно з опитуваннями, за них готові віддати голос 20% населення, а за Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) — 25%. Якщо такий відрив збережеться до виборів, запланованих на 26 вересня, то канцлером стане Олаф Шольц, якйи представляє СДПН.

Парламентські вибори пройдуть в ФРН 26 вересня. Згідно з конституцією, Бундестаг у новому складі повинен зібратися упродовж 30 днів після голосування. Повноваження канцлера закінчуються саме з першим засіданням нового легіслатурного періоду, але лише формально. Рік, що минає канцлер офіційно стає виконуючим обов’язки, але фактично зберігає всі повноваження. Це означає, що теоретично Меркель ще може виступити зі зверненням до депутатів наступного скликання.

Новий канцлер вступає на посаду після отримання вірчих грамот від президента. Це відбувається вже після того, як партії завершать коаліційні переговори. Чотири роки тому на такі переговори пішло 172 дні, це стало рекордним показником.

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