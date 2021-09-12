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В Берлине прошла демонстрация за доступную аренду жилья

В Берлине прошла демонстрация за доступную аренду жилья

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Тысячи жителей Берлина в субботу, 11 сентября, приняли участие в демонстрации против чрезмерно высокой арендной платы за жилье. Координировали акцию, которая прошла под лозунгом “Жилье для всех”, объединение “Берлинский союз квартиросъемщиков” (Berliner Mieterbund) и “Берлинский союз против вытеснения и безумных квартплаты” (Berliner Bund gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn), передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По данным организаторов, в мероприятии приняли участие около 20 тыс. человек и ряд организаций по всему региону, в том числе “Немецкий союз квартиросъемщиков” (Deutscher Mieterbund) и Немецкий паритетный благотворительный союз (Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband — Gesamtverband ev).

Участники акции собрались на площади Александерплатц и двинулись в западную часть города, где и состоялся заключительный митинг. Помимо прочего, собравшиеся требовали “радикального изменения политического курса в области аренды жилья” и призвали политические партии принять комплексные меры для защиты интересов квартиросъемщиков.

Требование заморозить уровень квартплаты

Протестующие призвали ввести по всей Германии запрет на повышение квартплаты, ограничить размер квартплаты в Берлине, а также передать управление сдачей квартир, принадлежащих крупным жилым концернам, общественно-правовыми объединением.

Контекст

26 сентября в Германии пройдут выборы в бундестаг. Жители Берлина в этот день смогут также определить новый состав земельного законодательного органа — палаты депутатов — и принять участие в народном голосовании по вопросу о передаче в управление на общественно-правовых основах 240 тысяч квартир, находящихся сейчас в собственности крупных жилых концернов в столице ФРГ, прежде всего — в собственности акционерного общества Deutsche Wohnen AG.

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