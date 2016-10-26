Бельгія продовжила переговори щодо ЗВТ між ЄС і Канадою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Бельгійські політики в середу відновили переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі ЄС з Канадою (CETA), але надія на те, що підписання відбудеться на саміті ЄС-Канада у Брюсселі 27 жовтня, згасає, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Сподіваюсь, ми зможемо дати сигнал нашим європейським колегам, що ми готові дати відповідь щодо європейської дискусії на основі бельгійських пропозицій", - сказав міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.
Водночас він наголосив, що не знає, чи зможе Бельгія дати позитивну відповідь щодо підписання угоди.
У вівторок, 25 жовтня, після шести годин переговорів задля подолання вето з Валлонії стало зрозуміло, що уряд Бельгії у питанні підтримки намірів інших членів ЄС укласти угоду про ЗВТ з Канадою зазнав невдачі. Голова регіонального уряду Валлонії Поль Магнетт вважає, що переговори з погодження угоди, яка готувалась сім років, можуть тривати ще кілька тижнів.
Нагадаємо, для підписання CETA ЄС та Канадою 27 жовтня необхідна підтримка всіх держав-членів ЄС. Але згода уряду Бельгії можлива лише після схвалення угоди всіма регіонами країни.