Бельгія продовжила переговори щодо ЗВТ між ЄС і Канадою

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 762 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 9160 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 31743 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 61106 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75326 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144658 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206349 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193321 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213008 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197378 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп введе мита для України у 10%

2 квітня, 21:12 • 5431 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 7354 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 6440 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 8236 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 7702 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 9124 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 488280 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 322695 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 384568 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 496809 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126280 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185734 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128341 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162957 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186177 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Бельгія продовжила переговори щодо ЗВТ між ЄС і Канадою

Бельгія продовжила переговори щодо ЗВТ між ЄС і Канадою

Київ • УНН

 • 8189 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Бельгійські політики в середу відновили переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі ЄС з Канадою (CETA), але надія на те, що підписання відбудеться на саміті ЄС-Канада у Брюсселі 27 жовтня, згасає, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Сподіваюсь, ми зможемо дати сигнал нашим європейським колегам, що ми готові дати відповідь щодо європейської дискусії на основі бельгійських пропозицій", - сказав міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

Водночас він наголосив, що не знає, чи зможе Бельгія дати позитивну відповідь щодо підписання угоди.

У вівторок, 25 жовтня, після шести годин переговорів задля подолання вето з Валлонії стало зрозуміло, що уряд Бельгії у питанні підтримки намірів інших членів ЄС укласти угоду про ЗВТ з Канадою зазнав невдачі. Голова регіонального уряду Валлонії Поль Магнетт вважає, що переговори з погодження угоди, яка готувалась сім років, можуть тривати ще кілька тижнів.

Нагадаємо, для підписання CETA ЄС та Канадою 27 жовтня необхідна підтримка всіх держав-членів ЄС. Але згода уряду Бельгії можлива лише після схвалення угоди всіма регіонами країни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.05
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,821.72