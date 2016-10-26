Бельгия продолжила переговоры о ЗСТ между ЕС и Канадой

"Надеюсь, мы сможем дать сигнал нашим европейским коллегам, что мы готовы дать ответ относительно европейской дискуссии на основе бельгийских предложений", - сказал министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

В то же время он отметил, что не знает, сможет ли Бельгия дать положительный ответ относительно подписания соглашения.

Во вторник, 25 октября, после шести часов переговоров для преодоления вето Валлонии стало понятно, что правительство Бельгии в вопросе поддержки намерений других членов ЕС заключить соглашение о ЗСТ с Канадой потерпело неудачу. Глава регионального правительства Валлонии Поль Магнетт считает, что переговоры по согласованию соглашения, которое готовилось семь лет, могут продолжаться еще несколько недель.

Напомним, для подписания CETA ЕС и Канадой 27 октября необходима поддержка всех государств-членов ЕС. Но согласие правительства Бельгии возможно только после одобрения соглашения всеми регионами страны.