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15 марта, 19:03 • 115603 просмотра

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15 марта, 13:44 • 167792 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Бельгия продолжила переговоры о ЗСТ между ЕС и Канадой

Бельгия продолжила переговоры о ЗСТ между ЕС и Канадой

Киев • УНН

 • 8189 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Бельгийские политики в среду возобновили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли ЕС с Канадой (CETA), но надежда на то, что подписание состоится на саммите ЕС-Канада в Брюсселе 27 октября, угасает, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Надеюсь, мы сможем дать сигнал нашим европейским коллегам, что мы готовы дать ответ относительно европейской дискуссии на основе бельгийских предложений", - сказал министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

В то же время он отметил, что не знает, сможет ли Бельгия дать положительный ответ относительно подписания соглашения.

Во вторник, 25 октября, после шести часов переговоров для преодоления вето Валлонии стало понятно, что правительство Бельгии в вопросе поддержки намерений других членов ЕС заключить соглашение о ЗСТ с Канадой потерпело неудачу. Глава регионального правительства Валлонии Поль Магнетт считает, что переговоры по согласованию соглашения, которое готовилось семь лет, могут продолжаться еще несколько недель.

Напомним, для подписания CETA ЕС и Канадой 27 октября необходима поддержка всех государств-членов ЕС. Но согласие правительства Бельгии возможно только после одобрения соглашения всеми регионами страны.

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