Бельгія підпише угоду про ЗВТ з Канадою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Центральний уряд Бельгії та її регіони змогли досягнути згоди щодо угоди про створення зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Канадою. Про це повідомив бельгійський прем'єр-міністр Шарль Мішель, передає УНН з посиланням на Deusche Welle.
“Нарешті, ми узгодили текст договору між бельгійцями, який тепер буде представлений європейським інституціям і нашим європейським партнерам”, — підтвердив це рішення глава регіонального уряду Валлонії Поль Маньєт.
Зазначимо, що до цих пір Валлонія, столичний регіон Брюссель та Фламандське співтовариство не підтримувало угоду СЕТА і цим унеможливлювали її підписання Бельгією. Через це був скасований запланований на 27 жовтня саміт ЄС-Канада, на якому учасники мали офіційно підписати угоду про зону вільної торгівлі.
Як повідомляв УНН, бельгійські політики в середу відновили переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі ЄС з Канадою.