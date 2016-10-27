Бельгия подпишет соглашение о ЗСТ с Канадой

"Наконец, мы согласовали текст договора между бельгийцами, который теперь будет представлен европейским институциям и нашим европейским партнерам", - подтвердил это решение глава регионального правительства Валлонии Поль Маньет.

Отметим, что до сих пор Валлония, столичный регион Брюссель и Фламандское сообщество не поддерживало соглашение СЕТА и этим делали невозможным подписание Бельгией. Из-за этого был отменен запланированный на 27 октября саммит ЕС-Канада, на котором участники должны были официально подписать соглашение о зоне свободной торговли.

Как сообщал УНН, бельгийские политики в среду возобновили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли ЕС с Канадой.