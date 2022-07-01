БЕБ виявило держзакупівлі на суму 65 млн грн, виконавці яких компанії з російським чи білоруським походженням
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Як виявили Аналітики Бюро економічної безпеки України, після початку повномасштабної війни низка підприємств з бенефіціарами з росії чи білорусі не лише брали участь у закупівлях за рахунок державних коштів, а й ставали їх виконавцями, тобто, реалізовували товари чи послуги, передає УНН.
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Як зазначається, сума таких закупівель склала близько 65 мільйонів гривень. Такі кричущі випадки встановили аналітики БЕБ під час аналізу понад 400 тисяч держзакупівель.
"Це неприпустимо, тому БЕБ ініціюватиме розгляд питання перед Кабміном, щоб повністю заборонити допуск компаній з рф та рб до державних закупівель", — зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.
Нагадаємо
Суд наклав арешт на корпоративні права компанії “Моршинська”, яка належить російському олігарху Михайлу Фрідману на суму понад 53,4 млн грн.