Байден зустрінеться у Сан-Франциско з Сі Цзіньпіном - АР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін домовилися зустрітися на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва наступного місяця в Сан-Франциско. Про це, як пише АР, повідомляє американський чиновник знайомий з планами Білого дому, пише УНН.
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Зазначається, що обидві сторони досягли принципової домовленості про проведення зустрічі під час саміту, оскільки міністр закордонних справ Китаю Ван І зустрівся в п’ятницю з державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном, за словами чиновника, який не був уповноважений давати коментарі. і говорив на умовах анонімності.
Чиновник додав, що сторони ще не узгодили деталі щодо точного дня зустрічі, місця проведення та іншої логістики.
У заяві Білого дому за підсумками зустрічі в п’ятницю зазначено, що обидві сторони «працюють над» особистою зустріччю Байдена і Сі в кулуарах АТЕС, форуму 21 тихоокеанської країни.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден у п’ятницю зустрівся з міністром закордонних справах КНР першим дипломатом Китаю Ван І.