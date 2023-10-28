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Байден зустрінеться у Сан-Франциско з Сі Цзіньпіном - АР

Київ • УНН

 • 358350 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін домовилися зустрітися на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва наступного місяця в Сан-Франциско. Про це, як пише АР, повідомляє американський чиновник знайомий з планами Білого дому, пише УНН.

Байден зустрінеться у Сан-Франциско з Сі Цзіньпіном - АР

Деталі 

Зазначається, що обидві сторони досягли принципової домовленості про проведення зустрічі під час саміту, оскільки міністр закордонних справ Китаю Ван І зустрівся в п’ятницю з державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном, за словами чиновника, який не був уповноважений давати коментарі. і говорив на умовах анонімності.

Чиновник додав, що сторони ще не узгодили деталі щодо точного дня зустрічі, місця проведення та іншої логістики.

У заяві Білого дому за підсумками зустрічі в п’ятницю зазначено, що обидві сторони «працюють над» особистою зустріччю Байдена і Сі в кулуарах АТЕС, форуму 21 тихоокеанської країни.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден у п’ятницю зустрівся з міністром закордонних справах КНР першим дипломатом Китаю Ван І.

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