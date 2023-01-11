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The New York Times

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Байден "здивований" виявленням секретних документів у його старому офісі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент США Джо Байден сказав, що він був "здивований", дізнавшись, що секретні документи були виявлені в офісі аналітичного центру, яким він колись користувався. Він підтвердив, що він і його команда надають повне сприяння представникам Міністерства юстиції США, які перевіряють обставини того, що сталося. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Байден "здивований" виявленням секретних документів у його старому офісі

Деталі

Байден заявив, що серйозно ставиться до секретних документів. Він сказав, що не знає, що було в документах.

«Ми повністю співпрацюємо з перевіркою, яка, я сподіваюся, скоро буде завершена», - сказав Байден.

Доповнення

Кілька секретних документів часів, коли президент США Джо Байден перебував на посаді віцепрезидента, були виявлені минулої осені в його особистому кабінеті, визнали адвокати Байдена.

Виявлення документів відбулося на тлі розслідування спецпрокурором Джеком Смітом справи колишнього президента США Дональда Трампа про ймовірне неправильне поводження з секретними документами в його маєтку Мар-а-Лаго в курортній Флориді. Федеральні слідчі виявили у Трампа щонайменше 325 секретних документів у межах свого розслідування.

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