Байден "здивований" виявленням секретних документів у його старому офісі

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Байден заявив, що серйозно ставиться до секретних документів. Він сказав, що не знає, що було в документах.

«Ми повністю співпрацюємо з перевіркою, яка, я сподіваюся, скоро буде завершена», - сказав Байден.

Доповнення

Кілька секретних документів часів, коли президент США Джо Байден перебував на посаді віцепрезидента, були виявлені минулої осені в його особистому кабінеті, визнали адвокати Байдена.

Виявлення документів відбулося на тлі розслідування спецпрокурором Джеком Смітом справи колишнього президента США Дональда Трампа про ймовірне неправильне поводження з секретними документами в його маєтку Мар-а-Лаго в курортній Флориді. Федеральні слідчі виявили у Трампа щонайменше 325 секретних документів у межах свого розслідування.