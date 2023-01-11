Байден "удивлен" обнаружением секретных документов в его старом офисе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Президент США Джо Байден сказал, что он был "удивлен", узнав, что секретные документы были обнаружены в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался. Он подтвердил, что он и его команда оказывают полное содействие представителям Министерства юстиции США, проверяющим обстоятельства случившегося. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
Байден заявил, что серьезно относится к секретным документам. Он сказал, что не знает, что было в документах.
«Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена», — сказал Байден.
Дополнение
Несколько секретных документов времен, когда президент США Джо Байден находился на посту вице-президента, были обнаружены прошлой осенью в его личном кабинете, признали адвокаты Байдена.
Обнаружение документов произошло на фоне расследования спецпрокурором Джеком Смитом дела бывшего президента США Дональда Трампа о возможном неправильном обращении с секретными документами в его имении Мар-а-Лаго в курортной Флориде. Федеральные следователи обнаружили у Трампа по меньшей мере 325 секретных документов в рамках своего расследования.