Байден "удивлен" обнаружением секретных документов в его старом офисе

Детали

Байден заявил, что серьезно относится к секретным документам. Он сказал, что не знает, что было в документах.

«Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена», — сказал Байден.

Дополнение

Несколько секретных документов времен, когда президент США Джо Байден находился на посту вице-президента, были обнаружены прошлой осенью в его личном кабинете, признали адвокаты Байдена.

Обнаружение документов произошло на фоне расследования спецпрокурором Джеком Смитом дела бывшего президента США Дональда Трампа о возможном неправильном обращении с секретными документами в его имении Мар-а-Лаго в курортной Флориде. Федеральные следователи обнаружили у Трампа по меньшей мере 325 секретных документов в рамках своего расследования.