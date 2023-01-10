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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В личном офисе Байдена нашли секретные документы

Киев • УНН

 • 867697 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Несколько секретных документов времен, когда президент США Джо Байден находился на посту вице-президента, были обнаружены прошлой осенью в его личном кабинете, признали адвокаты Байдена в понедельник, пишет УНН со ссылкой на CNN.

В личном офисе Байдена нашли секретные документы

Детали

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд обратился к прокурору Чикаго с просьбой расследовать этот вопрос, сообщил CNN источник, и республиканцы в Конгрессе также обращают на это внимание.

Адвокаты Байдена говорят, что они обнаружили правительственные материалы в ноябре, когда закрывали офис в Вашингтоне, округ Колумбия, - Центр дипломатии и глобального взаимодействия Пенна Байдена, который Байден использовал в рамках своего сотрудничества с Пенсильванским университетом, где он был почетным профессором с 2017 по 2019 год.

Другой источник сообщил CNN, что в офисе Байдена было обнаружено менее десятка секретных документов. Непонятно, чего касаются документы и почему они были доставлены в личный кабинет Байдена. Федеральные должностные лица обязаны по закону отказаться от официальных документов и секретных записей, когда их государственная служба заканчивается.

"Белый дом сотрудничает с Национальным архивом и Министерством юстиции по выявлению того, что, по-видимому, является документами времен администрации Обамы-Байдена, включая небольшое количество документов с пометками секретно", - заявил специальный советник президента Байдена Ричард Заубер в заявлении.

"Документы были обнаружены, когда личные поверенные президента паковали документы, хранившиеся в запертом шкафу, чтобы подготовиться к освобождению офисных помещений в Центре Пенна Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия. Президент периодически использовал это пространство с середины 2017 года до начала кампании 2020 года. В день этого открытия, 2 ноября 2022 года, прокуратура Белого дома уведомила Национальный архив. Архив получил материалы на следующее утро", - отметил он.

"Обнаружение этих документов было сделано адвокатами президента, - добавил Заубер. - Документы не были предметом какого-либо предварительного запроса или запроса со стороны архивов. После этого открытия личные поверенные президента сотрудничали с архивами и Министерством юстиции в процессе обеспечения того, чтобы любые записи времен администрации Обамы-Байдена должным образом находились в архивах".

На саммите в Мехико в понедельник вечером Байден проигнорировал вопросы журналистов о секретных документах.

Дополнение

Обнаружение документов произошло на фоне расследования спецпрокурором Джеком Смитом дела бывшего президента США Дональда Трампа о возможном неправильном обращении с секретными документами в его имении Мар-а-Лаго в курортной Флориде. Федеральные следователи обнаружили у Трампа по меньшей мере 325 секретных документов в рамках своего расследования.

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