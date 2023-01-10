В особистому офісі Байдена знайшли секретні документи

Деталі

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд звернувся до прокурора Чикаго з проханням розслідувати це питання, повідомило CNN джерело, і республіканці в Конгресі також звертають на це увагу.

Адвокати Байдена кажуть, що вони виявили урядові матеріали в листопаді, коли закривали офіс у Вашингтоні, округ Колумбія, - Центр дипломатії та глобальної взаємодії Пенна Байдена, який Байден використав у межах своєї співпраці з Пенсільванським університетом, де він був почесним професором з 2017 по 2019 рік.

Інше джерело повідомило CNN, що в офісі Байдена було виявлено менше десятка секретних документів. Незрозуміло, чого стосуються документи і чому вони були доставлені до особистого кабінету Байдена. Федеральні посадові особи зобов'язані за законом відмовитися від офіційних документів та секретних записів, коли їхня державна служба закінчується.

"Білий дім співпрацює з Національним архівом та Міністерством юстиції щодо виявлення того, що, мабуть, є документами часів адміністрації Обами-Байдена, включаючи невелику кількість документів із позначками секретно", - заявив спеціальний радник президента Байдена Річард Заубер у заяві.

"Документи були виявлені, коли особисті повірені президента пакували документи, що зберігалися в замкненій шафі, щоб підготуватися до звільнення офісних приміщень у Центрі Пенна Байдена у Вашингтоні, округ Колумбія. Президент періодично використовував цей простір із середини 2017 року до початку кампанії 2020 року. У день цього відкриття, 2 листопада 2022 року, прокуратура Білого дому повідомила Національний архів. Архів отримав матеріали наступного ранку", - зазначив він.

"Виявлення цих документів було зроблено адвокатами президента, - додав Заубер. - Документи не були предметом будь-якого попереднього запиту чи запиту з боку архівів. Після цього відкриття особисті повірені президента співпрацювали з архівами та Міністерством юстиції у процесі забезпечення того, щоб будь-які записи часів адміністрації Обами-Байдена належним чином перебували в архівах".

На саміті в Мехіко в понеділок ввечері Байден проігнорував запитання журналістів щодо секретних документів.

Доповнення

Виявлення документів сталося на тлі розслідування спецпрокурором Джеком Смітом справи колишнього президента США Дональда Трампа про можливе неправильне поводження із секретними документами у його маєтку Мар-а-Лаго у курортній Флориді. Федеральні слідчі виявили у Трампа щонайменше 325 секретних документів у межах свого розслідування.