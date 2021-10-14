Байден закликав зменшити залежність США від імпорту

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“Нам необхідно інвестувати, щоб виробляти більше наших товарів прямо тут, в США. Ніколи більше наша країна і наша економіка не повинні бути не в змозі виробляти необхідну нам критично важливу продукцію через відсутність доступу до матеріалів для виробництва конкретного продукту. Ніколи більше ми не повинні занадто сильно покладатися на одну компанію, одну країну або одну людину у світі, особливо, коли країни не поділяють наші цінності в тому, що стосується стандартів (охорони) праці та екології”, — заявив Байден.

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За його словами, США знаходяться “в конкурентній боротьбі за 21 століття”, проте в країні як і раніше залишаються “найпродуктивніші працівники і найбільш новаторські уми світу”. “Але решта світу наближається, і ми ризикуємо втратити свою перевагу, якщо не зробимо крок вперед”, — сказав президент.

Нагадаємо

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-липні 2021 року становив 1,7 млрд дол., при цьому скоротившись у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше ніж на чверть.