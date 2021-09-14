Зовнішня торгівля товарами України пішла в мінус на 1,7 млрд доларів

ukru
17 березня, 19:38 • 86570 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 110983 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 167869 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149220 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149803 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160389 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177830 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150094 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159256 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176060 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Forever 21 знову на межі банкрутства через конкуренцію та меншу відвідуваність

Forever 21 знову на межі банкрутства через конкуренцію та меншу відвідуваність

17 березня, 18:08 • 59029 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 86467 перегляди
У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

17 березня, 18:48 • 63130 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 67588 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 69120 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 167869 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155864 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253313 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249580 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377842 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55866 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65625 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63791 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99771 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110178 перегляди
Актуальне
Зовнішня торгівля товарами України пішла в мінус на 1,7 млрд доларів

Зовнішня торгівля товарами України пішла в мінус на 1,7 млрд доларів

Київ • УНН

 • 38550 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-липні 2021 року становив 1,7 млрд дол., при цьому скоротившись у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше ніж на чверть. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Деталі

Експорт товарів за сім місяців 2021 року становив 35,5 млрд дол., що на 33,4% більше порівняно із січнем–липнем 2020 року. Імпорт сягнув 37,2 млрд дол., що на 28,6% більше, ніж торік.

Таким чином, у січні-липні цього року спостерігався дефіцит торгівлі товарами на рівні 1,7 млрд дол., тоді як у січні-липні 2020 року він сягав 2,3 млрд дол.

Найбільше Україна експортувала у січні-липні в Китай (4,99 млрд дол.), Польщу (2,89 млрд дол.) та Туреччину (2,08 млрд дол.). Російська Федерація стала четвертою за обсягами експорту (майже 1,87 млрд дол.). При цьому експорт до країн ЄС становив 14,2 млрд дол.

Імпортувала найбільше Україна у січні-липні з Китаю (5,53 млрд дол.), Німеччини (3,34 млрд дол.) та Росiйської Федерацiї (2,9 млрд дол.). Імпорт з країн ЄС становив 15,4 млрд дол.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 228 країн світу.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,95 (у січні-липні 2020 року – 0,92).

Доповнення

За даними Держмитслужби, Україна за 2020 рік на тлі пандемії втратила понад 6% зовнішньої торгівлі. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами України, за даними Держстату, у 2020 році становив 256 млн дол., що у 14,4 рази менше, ніж роком раніше.

Наразі ж у СОТ кажуть, що світова торгівля товарами продовжує відновлюватися після шоку пандемії COVID-19. Барометр торгівлі товарами СОТ (індикатор, що надає в режимі реального часу інформацію про траєкторію торгівлі товарами), значення якого оновлено у серпні, досяг рекордно високого рівня. Останнє значення барометра 110,4 є найвищим за всю історію з моменту запровадження в липні 2016 року і зросло більш ніж на 20 пунктів у річному обчисленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами