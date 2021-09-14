Зовнішня торгівля товарами України пішла в мінус на 1,7 млрд доларів

Деталі

Експорт товарів за сім місяців 2021 року становив 35,5 млрд дол., що на 33,4% більше порівняно із січнем–липнем 2020 року. Імпорт сягнув 37,2 млрд дол., що на 28,6% більше, ніж торік.

Таким чином, у січні-липні цього року спостерігався дефіцит торгівлі товарами на рівні 1,7 млрд дол., тоді як у січні-липні 2020 року він сягав 2,3 млрд дол.

Найбільше Україна експортувала у січні-липні в Китай (4,99 млрд дол.), Польщу (2,89 млрд дол.) та Туреччину (2,08 млрд дол.). Російська Федерація стала четвертою за обсягами експорту (майже 1,87 млрд дол.). При цьому експорт до країн ЄС становив 14,2 млрд дол.

Імпортувала найбільше Україна у січні-липні з Китаю (5,53 млрд дол.), Німеччини (3,34 млрд дол.) та Росiйської Федерацiї (2,9 млрд дол.). Імпорт з країн ЄС становив 15,4 млрд дол.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 228 країн світу.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,95 (у січні-липні 2020 року – 0,92).

Доповнення

За даними Держмитслужби, Україна за 2020 рік на тлі пандемії втратила понад 6% зовнішньої торгівлі. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами України, за даними Держстату, у 2020 році становив 256 млн дол., що у 14,4 рази менше, ніж роком раніше.

Наразі ж у СОТ кажуть, що світова торгівля товарами продовжує відновлюватися після шоку пандемії COVID-19. Барометр торгівлі товарами СОТ (індикатор, що надає в режимі реального часу інформацію про траєкторію торгівлі товарами), значення якого оновлено у серпні, досяг рекордно високого рівня. Останнє значення барометра 110,4 є найвищим за всю історію з моменту запровадження в липні 2016 року і зросло більш ніж на 20 пунктів у річному обчисленні.