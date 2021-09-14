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Внешняя торговля товарами Украины ушла в минус на 1,7 млрд долларов

Внешняя торговля товарами Украины ушла в минус на 1,7 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 38545 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июля 2021 года составил 1,7 млрд долл., при этом сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на четверть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Детали

Экспорт товаров за семь месяцев 2021 года составил 35,5 млрд долл., что на 33,4% больше по сравнению с январем-июлем 2020 года. Импорт составил 37,2 млрд долл., что на 28,6% больше, чем в прошлом году.

Таким образом, в январе-июле этого года наблюдался дефицит торговли товарами на уровне 1,7 млрд долл., тогда как в январе-июле 2020-го он достигал 2,3 млрд долл.

Больше всего Украина экспортировала в январе-июле в Китай (4,99 млрд долл.), Польшу (2,89 млрд долл.) и Турцию (2,08 млрд долл.). Российская Федерация стала четвертой по объемам экспорта (почти 1,87 млрд долл.). При этом экспорт в страны ЕС составил 14,2 млрд долл.

Импортировала больше всего Украина в январе-июле из Китая (5,53 млрд долл.), Германии (3,34 млрд долл.) и Российской Федерации (2,9 млрд долл.). Импорт из стран ЕС составил 15,4 млрд долл.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 228 стран мира.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,95 (в январе-июле 2020-го - 0,92).

Дополнение

По данным Гостаможслужбы, Украина в 2020 году на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли. Дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины, по данным Госстата, в 2020 году составил 256 млн долл., что в 14,4 раза меньше, чем годом ранее.

На данный же момент в ВТО говорят, что мировая торговля товарами продолжает восстанавливаться после шока пандемии COVID-19. Барометр торговли товарами ВТО (индикатор, предоставляющий в режиме реального времени информацию о траектории торговли товарами), значение которого обновлено в августе, достиг рекордно высокого уровня. Последнее значение барометра 110,4 является самым высоким за всю историю с момента введения в июле 2016 года и выросло более чем на 20 пунктов в годовом исчислении.

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