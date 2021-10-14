Байден призвал уменьшить зависимость США от импорта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Соединенным Штатам необходимо укреплять цепи поставок, а также активизировать инвестиции в производство продукции внутри страны, снижая зависимость от импорта из-за рубежа. Об этом в ходе своего выступления заявил президент США Джо Байден, передает УНН.
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“Нам необходимо инвестировать, чтобы производить больше наших товаров прямо здесь, в США. Никогда больше наша страна и наша экономика не должны быть не в состоянии производить необходимую нам критически важную продукцию из-за отсутствия доступа к материалам для производства конкретного продукта. Никогда больше мы не должны слишком сильно полагаться на одну компанию, одну страну или одного человека в мире, особенно, когда страны не разделяют наши ценности в том, что касается стандартов (охраны) труда и экологии”, — заявил Байден.
Детали
По его словам, США находятся “в конкурентной борьбе за 21 век”, однако в стране по-прежнему остаются “самые работники и наиболее новаторские умы мира”. “Но остальной мир приближается, и мы рискуем потерять свое преимущество, если не сделаем шаг вперед”, — сказал президент.
Напомним
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июля 2021 г. года составил 1,7 млрд долл., при этом сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на четверть.