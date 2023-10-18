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The Guardian

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Байден висловив обурення нападом на лікарню в Газі та доручив команді провести розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що він «обурений» вибухом у лікарні Гази, внаслідок якого загинуло близько 500 людей, і сказав, що доручив своїй групі національної безпеки зібрати інформацію про те, що саме сталося. Про це пише Reuters, передає УНН.

Байден висловив обурення нападом на лікарню в Газі та доручив команді провести розслідування

Цитата

«Я обурений і глибоко засмучений вибухом у лікарні «Аль-Ахлі-Араб» у Газі та жахливою втратою людей, які в результаті цього виникли», — йдеться у заяві Байдена, який їде до Ізраїлю.

«Сполучені Штати однозначно виступають за захист цивільного життя під час конфлікту, і ми сумуємо за пацієнтами, медичним персоналом та іншими невинними вбитими або пораненими в цій трагедії».

Контекст

17 жовтня стався вибух в одній із лікарень у секторі Гази. Палестинська влада звинувачує в атаці армію оборони Ізраїлю, ЦАХАЛ зі свого боку заявляє, що причиною став невдалий запуск ракети бойовиками угруповання "Ісламський джихад".

Міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що внаслідок атаки загинули сотні людей, проте не наводить жодних конкретних даних. Арабський телеканал Al Jazeera з посиланням на палестинські джерела повідомив щонайменше про 500 загиблих.

ВВС зазначає, що лікарню, яка зазнала атаки, фінансують Англіканська церква і Єпископальна церква США, вона повністю незалежна від влади Палестинської автономії й ХАМАС. На момент вибуху на території медзакладу могло перебувати приблизно 1 тис. осіб.

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