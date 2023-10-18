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Байден выразил возмущение нападением на больницу в Газе и поручил команде провести расследование

Киев • УНН

 • 323301 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что он «возмущен» взрывом в больнице Газы, в результате которого погибло около 500 человек, и сказал, что поручил своей группе национальной безопасности собрать информацию о том, что именно произошло. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Байден выразил возмущение нападением на больницу в Газе и поручил команде провести расследование

Цитата

«Я возмущен и глубоко опечален взрывом в больнице «Аль-Ахли-Араб» в Газе и ужасной потерей людей, которые в результате этого возникли», — говорится в заявлении Байдена, который едет в Израиль.

«Соединенные Штаты однозначно выступают за защиту гражданской жизни во время конфликта, и мы скорбим по пациентам, медицинскому персоналу и другим невинным убитым или раненым в этой трагедии».

Контекст

17 октября произошел взрыв в одной из больниц в секторе Газа. Палестинские власти обвиняют в атаке армию обороны Израиля, ЦАХАЛ со своей стороны заявляет, что причиной стал неудачный запуск ракеты боевиками группировки "Исламский джихад".

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что в результате атаки погибли сотни людей, однако не приводит никаких конкретных данных. Арабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские источники сообщил по меньшей мере о 500 погибших.

ВВС отмечает, что подвергшаяся атаке больница финансируется Англиканской церковью и Епископальной церковью США и полностью независима от властей Палестинской автономии и ХАМАС. На момент взрыва на территории медучреждения могло находиться около 1 тыс. человек.

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