Байден: тільки Росія відповідає за смерть та руйнування, які принесе цей напад на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе сьогоднішній напад на Україну. Про це сказано в заяві президента США Джо Байдена на сайті Білого дому, пише УНН.
Текст заяви
Молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який страждає від неспровокованого і невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін вибрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви і страждання. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їх союзники і партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим чином. Світ закличе Росію до відповіді.
Цього вечора я буду стежити за ситуацією з Білого дому і буду продовжувати отримувати регулярні оновлення від моєї Служби національної безпеки. Завтра вранці я зустрінуся зі своїми колегами з G7, а потім поговорю з американським народом, щоб оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники і партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України і глобального миру і безпеки. Ми також будемо координувати свої дії з нашими союзниками по НАТО, щоб забезпечити рішучу, спільну відповідь, яка стримає будь-яку агресію проти Північноатлантичного союзу. Сьогодні ввечері Джилл і я молимося за сміливих і гордих людей України.
Контекст
Президент Росії Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі