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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Байден: тільки Росія відповідає за смерть та руйнування, які принесе цей напад на Україну

Байден: тільки Росія відповідає за смерть та руйнування, які принесе цей напад на Україну

Київ • УНН

 • 540163 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе сьогоднішній напад на Україну. Про це сказано в заяві президента США Джо Байдена на сайті Білого дому, пише УНН.

Текст заяви

Молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який страждає від неспровокованого і невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін вибрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви і страждання. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їх союзники і партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим чином. Світ закличе Росію до відповіді.

Цього вечора я буду стежити за ситуацією з Білого дому і буду продовжувати отримувати регулярні оновлення від моєї Служби національної безпеки. Завтра вранці я зустрінуся зі своїми колегами з G7, а потім поговорю з американським народом, щоб оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники і партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України і глобального миру і безпеки. Ми також будемо координувати свої дії з нашими союзниками по НАТО, щоб забезпечити рішучу, спільну відповідь, яка стримає будь-яку агресію проти Північноатлантичного союзу. Сьогодні ввечері Джилл і я молимося за сміливих і гордих людей України.

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