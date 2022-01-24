Байден сьогодні обговорить з європейськими лідерами ситуацію довкола напруженості між Росією та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Білий дім повідомив, що в понеділок президент США Джо Байден обговорить з європейськими лідерами напруженість у відносинах між Росією і Україною, що зберігається, у тому числі нарощування російської військової могутності на кордонах України. Про це пише агенство Reuters, інформує УНН.
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"Байден поговорить з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном під час відеодзвінка", - йдеться в повідомленні.
Дзвінок розпочнеться близько 15:00 за Вашингтоном (22:00 за Києвом).
Доповнення
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Росію, що вторгнення в Україну призведе до кривавої битви, що нагадуватиме "нову війну в Чечні".
"Вторгнення в Україну з російської точки зору буде насильницькою та кривавою справою, — заявив Джонсон журналістам під час відвідування лікарні в Мілтон-Кінсі, Англія. - Я думаю, що людям у Росії дуже важливо зрозуміти, що це може бути нова Чечня".