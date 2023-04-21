Байден провів розмову з фон дер Ляєн: обговорили допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден у четвер провів телефонну розмову з президентом Європейської Комісії Урсулою фон де Ляєн. Вони обговорили економічну та безпекову підтримку Україні, повідомляє УНН з посиланням на сайт Білого дому.
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"Президент Байден і президент фон дер Ляєн підтвердили зобов’язання Сполучених Штатів і Європейського Союзу забезпечити Україні необхідну економічну та безпекову допомогу та продовжувати тісно співпрацювати, щоб покласти на кремль витрати за агресію росії", - ідеться в повідомленні.
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Окрім цього сторони обговорили нещодавню поїздку фон дер Ляєн до Пекіна та їх "спільну відданість дотриманню заснованого на правилах міжнародного порядку, прав людини та практики чесної торгівлі". Лідери підтвердили важливість збереження миру та стабільності в Тайванській протоці.
Також Байден та фон дер Ляєн обговорили поточні спільні зусилля для прискорення переходу до чистої енергетики.
Нагадаємо
21 квітня президент Джо Байден провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, і обговорив такі теми, як Україна, Китай та Судан.