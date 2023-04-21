Байден провел разговор с фон дер Ляйен: обсудили помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг провел телефонный разговор с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон де Ляйен. Они обсудили поддержку Украине в сферах экономики и безопасности, сообщает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.
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"Президент Байден и президент фон дер Ляйен подтвердили обязательства Соединенных Штатов и Европейского Союза обеспечить Украине необходимую экономическую помощь и помощь в сфере безопасности, и продолжать тесно сотрудничать, чтобы возложить на кремль расходы за агрессию россии", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме этого стороны обсудили недавнюю поездку фон дер Ляйен в Пекин и их "общую приверженность соблюдению основанного на правилах международного порядка, прав человека и практики честной торговли". Лидеры подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.
Также Байден и фон дер Ляйен обсудили текущие совместные усилия для ускорения перехода к чистой энергетике.
Напомним
21 апреля президент Джо Байден провел разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, и обсудил такие темы, как Украина, Китай и Судан.