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Байден підписав законопроект, який включає допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Байден підписав законопроект, який включає допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Київ • УНН

 • 128752 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент США Джо Байден у вівторок підписав законопроект на 1,5 трильйона доларів, який фінансує федеральні операції до вересня і направляє понад 13 мільярдів доларів на допомогу Україні у війні з Росією, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Через хвилину я підпишу цей двопартійний законопроект про державне фінансування. Цим законопроектом ми збираємося послати сигнал американському народу сигнал про те, що демократи і республіканці дійсно збираються разом і щось роблять для виконання наших самих основних обов'язків... Цей законопроект також включає в себе історичне фінансування в розмірі 13,6 млрд доларів для відповіді на вторгнення Росії в Україну і його вплив на сусідні країни", - заявив американський президент.

Деталі

Ці гроші підуть на оборонне військове обладнання та навчання, а також на допомогу українським біженцям як всередині країни, так і в сусідніх країнах.

"Ми йдемо далі, щоб посилити підтримку хоробрих людей України, які захищають свою країну", — сказав Байден у вівторок, перш ніж підписати законопроект.

Раніше

Як писав УНН, минулого тижня в Конгресі США досягли двопартійної угоди про надання Україні та європейським союзникам 13,6 млрд доларів допомоги.

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