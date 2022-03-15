Байден підписав законопроект, який включає допомогу Україні на 13,6 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент США Джо Байден у вівторок підписав законопроект на 1,5 трильйона доларів, який фінансує федеральні операції до вересня і направляє понад 13 мільярдів доларів на допомогу Україні у війні з Росією, передає кореспондент УНН.
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"Через хвилину я підпишу цей двопартійний законопроект про державне фінансування. Цим законопроектом ми збираємося послати сигнал американському народу сигнал про те, що демократи і республіканці дійсно збираються разом і щось роблять для виконання наших самих основних обов'язків... Цей законопроект також включає в себе історичне фінансування в розмірі 13,6 млрд доларів для відповіді на вторгнення Росії в Україну і його вплив на сусідні країни", - заявив американський президент.
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Ці гроші підуть на оборонне військове обладнання та навчання, а також на допомогу українським біженцям як всередині країни, так і в сусідніх країнах.
"Ми йдемо далі, щоб посилити підтримку хоробрих людей України, які захищають свою країну", — сказав Байден у вівторок, перш ніж підписати законопроект.
Раніше
Як писав УНН, минулого тижня в Конгресі США досягли двопартійної угоди про надання Україні та європейським союзникам 13,6 млрд доларів допомоги.