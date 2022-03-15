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Байден подписал законопроект, включающий помощь Украине на 13,6 млрд долларов

Байден подписал законопроект, включающий помощь Украине на 13,6 млрд долларов

Киев • УНН

 • 128751 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент США Джо Байден во вторник подписал законопроект на 1,5 триллиона долларов, который финансирует федеральные операции до сентября и направляет более 13 миллиардов долларов на помощь Украине в войне с Россией, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Через минуту я подпишу этот двухпартийный законопроект о государственном финансировании. Этим законопроектом мы собираемся послать сигнал американскому народу сигнал о том, что демократы и республиканцы действительно собираются вместе и что-то делают для выполнения наших самых основных обязанностей... Этот законопроект также включает в себя историческое финансирование в размере 13,6 млрд долларов для ответа на вторжение России в Украину и его воздействие на соседние страны", - заявил американский президент.

Детали

Эти деньги пойдут на оборонное военное оборудование и обучение, а также на помощь украинским беженцам как внутри страны, так и в соседних странах.

"Мы идем дальше, чтобы усилить поддержку храбрых людей Украины, которые защищают свою страну", — сказал Байден во вторник, прежде чем подписать законопроект.

Ранее

Как писал УНН, на прошлой неделе в Конгрессе США достигли двухпартийного соглашения о предоставлении Украине и европейским союзникам 13,6 млрд долларов помощи.

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