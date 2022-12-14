Байден підписав закон про захист одностатевих шлюбів

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“Сьогодні, з підписанням Закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес. Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність”, — зазначив він.

“Америка робить ще один крок до рівності. До свободи і справедливості не тільки для деяких, але й для всіх. Тому що сьогодні я підписую Закон про повагу до шлюбу”, — додав Байден.

“Протягом більшої частини історії нашої країни ми відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті. Ми не могли ставитися до них з рівною гідністю і повагою. А тепер цей закон вимагає, щоб міжрасові шлюби та одностатеві шлюби були визнані законними в кожному штаті країни”.

“Шлюб — це проста пропозиція: кого ти любиш? І чи будеш ти вірним людині, яку кохаєш? Нічого складнішого. Закон про повагу до шлюбу визнає, що кожен повинен мати право відповісти для себе на ці питання”.

Додамо

Новий закон офіційно скасовує Закон про захист шлюбу, який визначав шлюб як угоду між чоловіком і жінкою. Він зобов’язує штати визнавати дійсність шлюбів, укладених за межами штату, включаючи одностатеві та міжрасові.