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Байден подписал закон о защите однополых браков

Байден подписал закон о защите однополых браков

Киев • УНН

 • 602381 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент США Джо Байден подписал закон о новой федеральной защите однополых и межрасовых пар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Байдена.

Цитата

“Сегодня, с подписанием Закона об уважении к браку, мы празднуем наш прогресс. Есть немного вещей, которые являются столь же понятными и правильными, как брачное равенство”, — отметил он.

“Америка делает еще один шаг к равенству. До свободы и справедливости не только для некоторых, но и для всех. Потому что сегодня я подписываю Закон об уважении к браку”, — добавил Байден.

“В течение большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите. Мы не могли относиться к ним с равным достоинством и уважением. А теперь этот закон требует, чтобы межрасовые браки и однополые браки были признаны законными в каждом штате страны”.

“Брак — это простое предложение: кого ты любишь? И или будешь ли ты верным человеку, которого любишь? Ничего сложнее. Закон об уважении к браку признает, что каждый должен иметь право ответить для себя на эти вопросы”.

Добавим

Новый закон официально отменяет Закон о защите брака, который определял брак как соглашение между мужчиной и женщиной. Он обязывает связывать штаты признавать действительность браков, заключенных за пределами штата, включая однополые и межрасовые.

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