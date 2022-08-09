Байден підписав документи про ратифікацію вступу Швеції та Фінляндії в НАТО

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"Ми разом взяли на себе зобов’язання, що Сполучені Штати, Фінляндія та Швеція продовжать зберігати пильність щодо будь-яких загроз для нашої спільної безпеки", - заявив Байден.

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Він також додав, що перед церемонією провів телефонні переговори з лідерами цих держав.

Президент США закликав союзників по НАТО якомога швидше завершити процеси ратифікації на національному рівні, аби Швеція та Фінляндія набули офіційного членства.

"Разом із нашими союзниками й партнерами ми робитимемо таке майбутнє, яке хочемо бачити ми. Тож у момент, коли путінська росія нищить мир і безпеку в Європі, коли автократи кидають виклик основам світоустрою, що базується на порядку, потужність трансатлантичного Альянсу й відданість Америки НАТО є найважливішим чинником, ніж будь-коли", - наголосив він.

Байден зазначив, що путін хотів роз’єднати Альянс, однак вийшло навпаки: "Він прагнув добитися "фінляндизації" НАТО, однак отримав "НАТОфікацію" Фінляндії".

Президент США нагадав основний принцип колективної оборони Альянсу, коли атака на одного вважається нападом на всіх членів.

Нагадаємо

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого.

Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп". Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина задекларувала, що на саміті у Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.

29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

Американський Сенат підтримав резолюцію щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, тим самим давши згоду на пропозицію президента Джо Байдена.