Байден назвав "реальною загрозою" застосування рф хімічної зброї в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент США Джо Байден попередив у середу, що загроза застосування росією хімічної зброї в її війні проти України "реальна". Американський лідер заявив про це, коли він залишав Білий дім, щоб здійснити поїздку в Європу, пише УНН з посиланням на CNN.
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На запитання журналіста про загрозу застосування хімічної зброї в Україні Байден сказав: "Я думаю, що це реальна загроза", але відмовився вдаватися в подробиці.
На питання про його послання європейським партнерам, він сказав: "Я скажу це їм в обличчя, я скажу все, що повинен сказати, я скажу це, коли доберуся туди. Але я буду радий поговорити з вами, хлопці, коли повернуся".
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Як писав УНН, за словами Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, будь-яке застосування хімічної зброї повністю змінить характер конфлікту і матиме далекосяжні наслідки.