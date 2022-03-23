Байден назвал “реальной угрозой” применение рф химического оружия в Украине

Детали

На вопрос журналиста об угрозе применения химического оружия в Украине Байден сказал: "Я думаю, что это реальная угроза", но отказался вдаваться в подробности.

На вопрос о его послании европейским партнерам, он сказал: "Я скажу это им в лицо, я скажу все, что должен сказать, я скажу это, когда доберусь туда. Но я буду рад поговорить с вами, ребята, когда вернусь".

Ранее

Как писал УНН, по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, любое применение химического оружия полностью изменит характер конфликта и будет иметь далеко идущие последствия.