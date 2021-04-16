Байден “настійно” закликав Путіна відмовитися від будь-яких військових дій в Україні

Цитата

“Я дав зрозуміти президенту Путіну, що Сполучені Штати неухильно підтримують союзників і партнерів в Європі. Я висловив заклопотаність з приводу нарощування російської військової потужності на кордоні України і в окупованому Криму. Я підтвердив підтримку США суверенності і територіальної цілісності України і настійно закликав його відмовитися від будь-яких військових дій”, — сказав Байден.

Деталі

За словами американського лідера, прийшов час деескалації, шлях до якої лежить через вдумливий діалог і дипломатичний процес. США готові і далі конструктивно просувати цей процес, додав він.

Що було раніше

Як стало відомо, на цьому тижні Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним підняв питання про стягування російських військ до кордонів України і закликав знизити військову напруженість.

Також в Білому домі повідомили, що американський лідер запропонував російському колезі провести зустріч.