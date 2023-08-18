Байден готовий зустрітися із лідером КНДР – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден планує зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Kyodo, передає УНН.
Деталі
Кірбі заявив, що президент США готовий провести зустріч з головою КНДР без будь-яких попередніх умов.
Цитата
"Ми готові сісти і вести переговори без попередніх умов", - сказав він.
Кірбі повідомив, що поки Пхеньян не відповів на пропозицію про зустріч.
Раніше повідомлялося, що розвідувальне агентство Південної Кореї виявило ознаки того, що Північна Корея готується запустити міжконтинентальну балістичну ракету.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США заявили, що військова співпраця рф та КНДР порушує резолюцію Ради безпеки ООН